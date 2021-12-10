Deniz Zeyrek: Bahsi kaybetmemin ‘ihtimal dahilinde’ olacağını düşünüyorum

Bir dönem AK Parti’ye de oy vermiş bir iş adamı arkadaşım, böyle giderse AK Parti’nin oylarının yüzde 20 civarında olacağını söylemişti. Ben de “yok daha neler” diye itiraz ettim. Bahse girdik. İlk seçimde AK Parti oyları yüzde 21 ve üstünde ise ben, altında ise o kazanacak.

3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde, medyada ve anketlerde pek görülmeyen, ancak geldiği hissedilen o dip dalgası, DSP’den, Saadet Partisi’nden, DYP’den, MHP’den ve ANAP’tan kopup AK Parti’yi iktidara taşımıştı.

Bahse girdiğimde kaybedeceğime “sıfır ihtimal” veriyordum. Ancak, artık anketlere pek de yansımayan bir dip dalgasının bütün beklentileri alt üst edebileceği gerçeğini görüyor ve bahsi kaybetmemin “ihtimal dahilinde” olacağını düşünüyorum.

Bakalım o dip dalgası kimi iktidara taşıyacak, kime fatura kesecek?

Deniz Zeyrek’in yazısı