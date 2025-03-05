Deniz Zeyrek: Bahçeli, DEM Partililerin iyilik meleğine dönüşmüş durumda

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Bahçeli, DEM Partililerin iyilik meleğine dönüşmüş durumda.

Hepsinin durumlarıyla, sağlıklarıyla yakından ilgileniyor, telefon ederek hâl hatır soruyor, sorunlarının çözümünde yapabileceği şeyler olup olmadığını soruyor.

DEM yöneticileri, ileri gelenleri neredeyse talih kuşu bekler gibi Devlet Bahçeli’nin kendilerini aramasını bekliyor.

Bahçeli Pervin Buldan’ı aradı…

Bahçeli Ahmet Türk’ü aradı…

Bahçeli Selahattin Demirtaş’ı aradı…

Bahçeli Sırrı Süreyya Önder’i aradı…

Neredeyse Bahçeli’nin aramadığı DEM’li yöneticiler kendilerini kötü hissedecek!

Kayyum uygulamaları, DEM Partililere yönelik baskılar, iktidarın “konunun bizimle ilgisi yok” havasında mesajlar vermesi de DEM Parti ileri gelenleri için çok kayda değer gelişmeler değil artık.

Onlar için önemli olan Bahçeli’nin sürece ilgisini kaybetmemesi.

Bu nedenle Bahçeli’yi öve öve, nezaketini anlata anlata bitiremiyorlar.

Deniz Zeyrek’in yazısı