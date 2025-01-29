Deniz Zeyrek: Ayşe Barım'ın başına gelenler de kötü bir Yeşilçam filmi gibi

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Ayşe Barım’ın başına gelenler de kötü bir Yeşilçam filmi gibi.

Öyle Hulisi Kentmen’in babacan hâkimi oynadığı, Kemal Sunal’ın mahallelinin sevgilisi olarak sanık kürsüsünde yer aldığı bir komedi filmi değil.

Mesajlarıyla düşündüren, düşündürürken hüzünlendiren ödüllük bir dram da değil.

Peki türü ne bu filmin?

Çok merak ediyorum AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala izliyor mu bu filmi?

Ya (Sırrı Sakık’tan sonraki ikinci) Milano vekili Ömer Çelik?

Peki “hukukçular” Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ya da Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç?

Ya “akademisyen” Yalçın Akdoğan?

Arada sırada partinin vicdanı olmaya soyunan Bülent Arınç?

Bir de Cemil Çiçek vardı. Konuştuğunda tam konuşan. Taşı gediğine koyan. Acaba o izliyor mu bu filmi?

Deniz Zeyrek’in yazısı