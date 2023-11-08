Deniz Zeyrek: AYM’nin itibarı

Anayasa Mahkemesi, en üst yargı organıdır. 2012 yılından bu yana her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı (Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde tek tek sıralanmış hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi durumunda) Bireysel Başvuru Hakkı çerçevesinde Anayasa Mahkemesi’ne başvurabiliyor. Anayasa Mahkemesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tanıdığı bir iç hukuk yolu olarak bu başvuruları karara bağlıyor. Hatay Milletvekili Can Atalay da bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Bireysel Başvuru Hakkı çerçevesinde, İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki “adil yargılanma”, “özgürlük ve güvenlik” ve “seçilme” haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi de Can Atalay’ın “özgürlük ve güvenlik” hakkıyla “seçilme” hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Bu, Atalay’ın tutuklu olmaması ve TBMM’ye gidip görevini yapması gerektiği anlamına geliyor. AYM kararı çıktıktan sonra “derhal” yapılması gereken Atalay’ın tahliye edilmesi, yargılama sürecinin TBMM’de dokunulmazlığı kaldırılana ya da dönem sonuna (bir sonraki seçime) kadar durdurulmasıydı.
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