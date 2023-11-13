Deniz Zeyrek: Atatürk’ü sevmeme hakkı

Kimse Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, Cumhuriyet’i, Atatürk devrimlerini sevmek zorunda değil. Bu çerçevede herkes için “Atatürk’ü sevmeme hakkı”ndan söz edilebilir. Ancak bu hak, bir nefret ve o nefretin ürettiği hakaretlere dönüşürse durum değişir. Atatürk’ü kalbiyle seven, Cumhuriyet’e, devrimlere ve modern Türkiye’ye bağlı, ülkenin kurucu önderlerini baş tacı yapan milyonlar, 29 Ekim’in 100. yıldönümünde yaptıkları gibi karşınıza dikilip “orada dur” der. Atatürk’ü sevmeyenlere, hatta Atatürk’ten nefret edenlere Filistin’de yaşananlara bir bakmalarını öneririm. Yurdu, cumhuriyeti, güçlü bir ordusu, kurumları, sistemi olmayan bir milletin yaşadığı cehennemi görüyor musunuz?
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