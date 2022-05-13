Deniz Zeyrek: Ana muhalefetin iletişim kadrolarında ciddi bir kapasite eksikliği söz konusu

Görüyorsunuz ya iktidar bu kadar zorda. Her şey muhalefetin lehine. Ancak biz muhalefeti tartışıyoruz. Neden? Çünkü iktidarın propaganda gücü kadar muhalefetin de iletişim ve propaganda zaafı var. Özellikle ana muhalefetin iletişim kadrolarında ciddi bir kapasite eksikliği söz konusu. AK Parti’li bir iletişimci dikkatimi çekti: “Üç yıldır iktidar Ekrem İmamoğlu’na vurdukça İmamoğlu büyüyordu. İmamoğlu, Karadeniz seyahati sonrasında bu kez CHP’nin hedefi oldu ve onarılmaz bir yara aldı.” Çok doğru tespit. İmamoğlu’na en büyük darbe CHP içinden ve tabanından geldi. Doğrudur: İmamoğlu yanlış açıklamalar yaptı, krizi yanlış yönetti. Ancak, CHP içindeki rakipleri de “İmamoğlu zarar görürse CHP de muhalefet de zarar görür” gerçeğini göremeyecek kadar hırslı ve yetersiz davrandı. Muhalefet adayının kendisinden önce muhalefet hiziplerinin hedefi haline gelmesi, Erdoğan’ın en büyük, hatta belki de tek şansı. Yeniden kazanırsa, bunu o şansa da borçlu olabilir.
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