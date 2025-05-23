Deniz Zeyrek: Akılları fikirleri cinsellik

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Bizdeki siyasal İslamcıların takıntılarından biri de karma eğitim.

Israrla karma eğitime, hatta kız çocukların okutulmasına karşı çıkıyorlar.

Baksanıza küçücük çocukların evlendirilebileceğini dahi savunuyorlar. Onların bu bakış açısı nedeniyle geçen yıl bu ülkede 6 bin 74 kız çocuğu (122’si 14 yaşından küçük, gerisi 15-17 yaş arasında) anne oldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de ısrarla karma eğitimi sonlandırmak istiyor. Şimdi de bazı velilerin kızlarını erkeklerle aynı okullara göndermek istemediğini iddia ederek kızlar için ayrı okullar açılması gerektiğini savunmuş.

Bu açıklamaları gördükçe hepsine acıyorum.

Akılları fikirleri cinsellik.

Kadın denildiğinde başka bir şey düşünemiyorlar ki bütün enerjileri erkeklerle kadınların hep ayrı ortamlarda yaşadığı bir toplum tesis etmeye çalışıyorlar.

Kadınları sadece karşı cins olarak görüyorlar.

Kız çocuğu babasıyım. Hiç tereddüt etmeden karma eğitim olan bir okula gönderdim ve kızım o ortam sayesinde karşı cinsle sağlıklı ilişkiler kurabilen bir birey oldu.

Deniz Zeyrek’in yazısı