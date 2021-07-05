Deniz Zeyrek: AK Parti’deki durumun adını Erdoğan koymuş; ‘muhalefet dili’

AK Parti’deki durumun adını Erdoğan koymuş aslında: “Muhalefet dili”.

Zaten baksanıza bir AK Parti milletvekili İzmir’in su sorununu bir soru önergesiyle ilgili bakanlığa sormuş. Sanki “genelde iktidar, yerelde muhalefet” durumu kabullenilmiş. Binali Yıldırım’ın da desteklediği bu tutum, gelecek dönemde “yerel iktidar” aleyhine başka soru önergelerini de görmemizi sağlayabilir.

“Muhalefet dili”nin yarattığı görüş ayrılıklarına bir örnek daha: Kamudan ihraçlara imkan veren geçici düzenleme 31 Temmuz’da bitiyor. Bir kaynağım meselenin toplumsal bir soruna dönüştüğünü, vatandaşlardan KHK’larla ilgili çok şikayet geldiğini ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’nın süre uzatmaya sıcak bakmadığını söyledi. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş düzenlemede ısrarcı ve büyük ihtimalle onların dediği olacak.

Ne dersiniz, aktarmaya çalıştığım bu fotoğraf size ne düşündürüyor?

Deniz Zeyrek’in yazısı