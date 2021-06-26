Deniz Zeyrek: AK Parti milletvekilleri gerçekleri ülkeyi yönetenlere aktarmaya cesaret edemiyor

Ülkedeki hayat pahalılığı ve işsizliğin durumunu, iki üç maaş birden alan şanslı bürokratları, kamu ihalelerinde/devlet işlerinde bal tutup parmaklarını yalayanları, karanlık ilişkiler etrafında dönen milyonlarca doları sizce sadece vatandaş mı görüyor?

AK Parti milletvekilleri, yöneticileri, teşkilatları da bal gibi görüyor. Hatta birçoğu bu durumdan yakınıyor. Ancak ne yazık ki hiçbiri her daim yüzleştikleri o gerçekleri ülkeyi yönetenlere aktarmaya cesaret edemiyorlar.

Yerli aşının ismine dahi aylarca emek harcayan bilim insanlarının değil Cumhurbaşkanı’nın karar verdiği, milletvekili aday listelerinin yine Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiği bir ortamda aksini beklemek de zaten safdillik olur.

Deniz Zeyrek’in yazısı