Deniz Zeyrek: 8 bin 500 dolarda takılıp kalmamızın altında Erdoğan’ın o bakış açısı yatıyor

Erdoğan’ın önceki gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na uçaklar konusunda yanıt verirken “Devlet yönetmenin ne anlama geldiğinden haberin yok” dediğini duyunca, aklıma ilk Biden’ın Johnson’a hediye ettiği o bisiklet geldi. 273 milyar dolar Gayri Safi Milli Hasılaya (GSMH) sahip 3 milyon nüfuslu Katar’ın emiri 400 milyon dolarlık uçak hediye ederken, 22.7 trilyon GSMH ve 68.3 bin dolar kişi başına milli gelire sahip ABD’nin başkanı bin 800 dolarlık bisiklet hediye ederken dahi zorlanmıştı.

Aklıma gelen ikinci olay ise Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’nün 2015’teki Türkiye ziyaretiydi. Kişi başına milli gelirin 52 bin dolar olduğu Finlandiya’nın cumhurbaşkanı Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle Helsinki’den İstanbul’a gelmiş, yine THY tarifeli seferiyle ülkesine dönmüştü.

Erdoğan’ın bakış açısıyla, Biden, Johnson’a bisiklet hediye ederken, Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye’ye tarifeli uçakla gelirken ülkelerinin itibarını hiç düşünmemişti ve devlet yönetiminin ne anlama geldiğini de bilmiyorlardı.

Üzülerek altını çizmeliyim ki ABD ve Avrupa ülkeleri 40-50-60 bin dolar kişi başına milli gelir seviyesindeyken bizim 8 bin 500 dolarda takılıp kalmamızın altında tam da Erdoğan’ın o bakış açısı yatıyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı