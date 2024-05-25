Deniz Zeyrek: 486 suç örgütü palazlanırken kendilerini kim koruyup kolluyordu ?

Birkaç gün önce Saygı (Öztürk) Ağabey detaylıca yazdı. İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklamış:
1 Haziran 2023- 06 Mayıs 2024 arasında 486 suç örgütüne bin 281 operasyon yapılmış. 8 bin 910 kişi gözaltına alınmış, 3 bin 300 kişi tutuklanmış, bin 818 kişi adli kontrole alınmış.
Bazı operasyonlarda Bora Kaplan örgütü gibi suç örgütlerinin bakanlığa bağlı güvenlik mensuplarından destek aldığına dair ciddi tespitler yapılmış.
Sormak lazım:
– 1 Haziran 2023’ten önce bu ülkede sokaklar kime emanetti?
– 486 suç örgütü palazlanırken, örümcek ağı gibi ülkeyi sararken kendilerini kim koruyup kolluyordu?
– İçişleri Bakanı ve kendisine bağlı güvenlik kuruluşları ne yapıyordu?
– Peki Yerlikaya “Ben 11 ayda 486 örgüt çökerttim” mesajını verirken kendisinden önceki bakanın payına ne düşüyordu?