Deniz Yıldırım: Yine birileri çıkacak, ‘Halkımız normalleşmeyi yanlış anladı’ diyecek

Günlük tartışmalar, anlık politika değişiklikleriyle, keyfi ve kapalı kapılar ardında alınan kararlarla bir yere kadar. Planlama yok, kamusal politika yok. Bir gün alınan karar, ertesi gün değişiyor.

Bayram geçsin, tatil sezonu bitmeye başlasın. Bu gidişle yine birileri çıkacak, “Halkımız normalleşmeyi yanlış anladı” diyecek. “Tedbir alın” diyerek halkı göreve çağıracak, halkı sorumlu tutacak. İzledik çünkü bu filmi. İyi işler yönetenlerden, kötü sonuçlar yönetilenlerden. Bakış açısı bu ne yazık ki. Böyle olmasın. Öncelik eğitime, okulların açılmasına ve halk sağlığına verilsin.

Deniz Yıldırım’ın yazısı