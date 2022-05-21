Deniz Yıldırım: Sorunların kaynağı koalisyon, çözümü de tekelleşme değil

Bütün yetkinin tek kişide olması ya da koalisyonların (en azından resmi düzeyde) kurulmaması sayesinde halkın yaşamına refah ve istikrar geleceği yönündeki propaganda da aşındı. Bugün Avrupa’da koalisyonla yönetilmesine rağmen hem demokraside hem de yaratılan refahın paylaşılmasında oldukça ileriye gitmiş birçok ülke var. Dolayısıyla sorunların kaynağı koalisyonlar olmadığı gibi, çözümleri de tekelleşme değil.

Dahası var: Bugün, “İktidar neylerse iyi eyler, güzel eyler” türü bir dogmatizme teslim olmamış kimle konuşsanız, ekonomik gidişattan da iktidarın ülkeyi yönetme tarzından da göç politikasından da bir şekilde rahatsız olduğunu anlayabilirsiniz. Fakat sistem tıkandığı için, iktidar da kendi içinde yeni bir iktidarın yolunu açabilecek bir erken seçime yanaşmadığı için 13 ay sonra gerçekleşecek seçime kadar tıkanma sürecek gibi görünüyor.

Deniz Yıldırım’ın yazısı