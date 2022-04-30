Deniz Yıldırım: Memlekette sömürünün bin türü var

Memlekette sömürünün bin türü var. Emek sömürüsü var, inanç sömürüsü var, doğa sömürüsü var. Sömürü karşıtı bir hareketin salt ekonomik nitelikte olamayacağının kanıtı bunlar.

Her sömürü, haksızlık mağduru kişi, arkasına güç ve suç odaklarını alanların pervasız özgüveniyle mücadele etmeyi de göze almak zorunda bu ülkede. Fakat “suçlular ve güçlüler” karşısında tek olmak, bir başına kalmak kolay değil, birlik olmak gerekiyor.

İktidar da biliyor bunu. Birleştirenleri hedefe koyması bundan. Bunca yoksulluk, hayat pahalılığı karşısında halkın hakkını aramasını, hak arayanların güç kazanmasını isterler mi hiç? İstemezler elbette. Örnek mi?

Deniz Yıldırım’ın yazısı