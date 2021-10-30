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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Yıldırım: Bugün tarihte bireyin rolünü olumsuz anlamıyla yaşıyoruz

Biz bugün tarihte bireyin rolünü olumsuz anlamıyla yaşıyoruz. Ömrü yüzyıla yaklaşan Cumhuriyetin saray merkezli bir tek adam düzenine dönüşünü, her şeyin tek kişiye bağlı hale gelişini, tek kişinin karar ve eylemlerininse milyonları nasıl olumsuz etkileyebildiğini görüyoruz. Bu elbette kendi akışını, düzenini yaratıyor.

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