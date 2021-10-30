Deniz Yıldırım: Bugün tarihte bireyin rolünü olumsuz anlamıyla yaşıyoruz

Biz bugün tarihte bireyin rolünü olumsuz anlamıyla yaşıyoruz. Ömrü yüzyıla yaklaşan Cumhuriyetin saray merkezli bir tek adam düzenine dönüşünü, her şeyin tek kişiye bağlı hale gelişini, tek kişinin karar ve eylemlerininse milyonları nasıl olumsuz etkileyebildiğini görüyoruz. Bu elbette kendi akışını, düzenini yaratıyor.
SON HABERLER
Hekimlik
Her hastaya yeterli zaman ayırmak isteyince ya hastane yönetiminden ya da hastalardan işitilen sözlerle geçecek yıllar… Geriye, hekimlik yaparak zengin olunmayacağının ve asıl büyük zenginliğin şifa bulan hastaların ve yakınlarının hayır duasını almak olduğu gerçeğinin öğrenildiği onurlu bir hayat kalır.
Sadece pandemi değil infodemiyle de mücadele ediyoruz
Bilim konusunda topluma bilgi aktarmak için yapılan özenli paylaşımların ‘flaş haberler’ kısmında yer almaması gerekiyor.
Kastamonu’da Erdoğan posterli 29 Ekim kutlaması
Kastamonu’daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde jandarma komandolar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın posterini açtı. CHP’liler duruma tepkili.
AKM açıldı: Erdoğan’dan ‘Gezi’ göndermesi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) açılışındaki konuşmasında, 2013’teki Gezi eylemlerine gönderme yaptı.
Kılıçdaroğlu, Anıtkabir’deki ‘akreditasyon sansürü’nü eleştirdi: Her gün yeni tuhaflık
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir’deki resmi Cumhuriyet Bayramı törenine üç basın kuruluşunun alınmamasına tepki gösterdi.