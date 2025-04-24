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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Ülke Kaynak deprem konulu 'siyaset dersi' verdi

Siyaset bilimci Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, İstanbul’un yıllardır deprem hazırlığı yapamamasından hem iktidarı hem belediyeyi sorumlu tutarak, “İçimizde günahsız olan ilk taşı atsın” dedi.

Fotoğraf: Tv100

23 Nisan’da (dün) 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre bugün 10:37’ye kadar 270 artçı sarsıntı kaydedildi.

Siyaset bilimci Kaynak TV100’de İstanbul’un depreme hala hazır olmamasını eleştirirken hem iktidarı hem belediyeyi hedef aldı:

“Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki İstanbul belediyesi kimin elinde ona göre devlet ilişki tanzim ediyor. Küsüyor, görüşmüyor, görüşüyor. Böyle bir devlet olur mu? Milyonlarca insanın hayatıyla nasıl oynarsınız? 18 milyon insandan söz ediyoruz.

Bakanlar, cumhurbaşkanı, İstanbul belediye başkanı, yerel belediyelerin başkanları… Kaç sene kaybettik farkında mısınız?

İstanbul belediye başkanları da şunu bilmeli, İstanbul’un belediye başkanı olmak çok önemli bir şey. Cumhurbaşkanı da olacaksanız başka bir kariyer yapın. Adam gibi bir belediye başkanı bu şehrin dertleriyle ilgilensin. Burası bir kariyer yolu mu? Burama kadar geldi. Bu bir kariyer yolu değil. Çok ciddi bir meseleden bahsediyoruz. Burası bir ülke gibi bir şey.

İstanbul belediye başkanlarının böyle hayaller kurması yasaklansın. Cumhurbaşkanı, bakanlar yasaklansın benden değil bu, başka bir partinin belediye başkanı, ben bunun yaptıklarını baltalarım, yok sayarım demek.

İçimizde günahsız olan ilk taşı atsın .”

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