Deniz Kilislioğlu: ABD’de eylemlerin başladığı üniversiteler ‘Sarmaşık Ligi’ne dahil

Eylemlerin başladığı üniversiteler, ABD yükseköğretim sisteminde “Ivy Leage” olarak bilinen “Sarmaşık Ligi”ne dahil. Ortak noktaları bu. İsimlerini okul binalarını saran sarmaşıklardan almışlar. Bu ligin geçmişi 19. yüzyıla dayanıyor. Ülkenin doğusundaki 8 üniversitenin spor amaçlı kurduğu bir lig bu. Bu üniversiteler bugün ABD’deki akademik başarının zirvesinde yer alıyor. Yani hem kaliteyi hem geleneği temsil ediyorlar. Zaten buralardan yükselen “Filistin’e özgürlük” seslerinin ABD yönetimini bu kadar rahatsız etmesinin sebebi de bu.

Rahatsızlık duyan bir kesim de bu okullara bağışlarıyla katkı veren kurum ve kuruluşlar. Bu protestoları “anti -semitist” yani “Yahudi karşıtı” görüyorlar. Bu kurumların bazıları bağışlarını kesti, bazılarıysa okul yönetimlerine “Bağışlarımızı keseriz” diye tehdit mektupları gönderdi. Üniversite yönetimleri de haliyle bir yandan Beyaz Saray’ın bir yandan da bu bağışçıların baskısı arasında.

Deniz Kilislioğlu’nun yazısı