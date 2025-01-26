Deniz İpek: AKP iktidarının sermayeye açtığı dikensiz yollar

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Otelin Seben ilçe sınırları içerisinde, ancak ruhsatlandırma açısından Bolu İl Özel İdaresi sorumluluk alanı içerisinde. Dolayısıyla, söz konusu otelin yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenmiş. Bolu İl Özel İdaresinde itfaiye birimi bulunmadığından, söz konusu otelin ruhsatlandırılmasında, Bolu Belediyesinden veya itfaiye müdürlüğü bulunan bir ilçe belediyesinden itfaiye raporu talep edilip, ruhsat dosyasına eklenmiş olması gerekliydi.

Ruhsatlandırma işlemi bu şekilde cereyan etmişse, faciada sorumluluk atfedilecek idareler Bolu İl Özel İdaresi ve itfaiye raporunu düzenleyen ilgili belediye ile denetim görevini yerine getirmeyen Kültür ve Turizm Bakanlığı. Kartalkaya’da işlenen, otel müşterileri yönünden sosyal cinayet, otel işçileri yönünden iş cinayetlerinde; üç yılda 5.6 milyon dolar kâr eden otel şirketinin yaklaşık 28 bin dolarlık yangın önleme maliyetlerinden, denetimlerden kaçması ve AKP iktidarının yıllardır sermayeye açtığı dikensiz yollar var.

Yıllardır süregelen usulsüzlükleri, denetimsizlikleri, yetkiyi çıkar amaçlı veya kötüye kullanmasını 2 Nisan 2024’te saat 13.00 sıralarında İstanbul Beşiktaş’ta Masquerade Club isimli işletmenin tadilatı esnasında çıkan yangında 29 işçinin hayatını kaybetmesi nedeniyle kamu görevlileri hakkında bir adli süreç tıpkı Soma maden faciasındaki gibi işlemiyor.

Masquera mülkiye müfettiş raporunda şöyle denilerek yıllardır devam eden usulsüzlükler ortaya çıkarılmıştı:

“Söz konusu iş yerine ait ruhsat dosyasının incelenmesinden 2007 yılından bu yana farklı şirketler adına içkili lokanta ve diskotek faaliyet konulu iş yeri açma ve çalışma ruhsatları düzenlenmesine rağmen Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından ruhsatlar verilmeden önce veya verildikten sonra denetlendiğine ilişkin yazılı bir belgeye rastlanılmadığı.”

29 kişinin yaşamını yitirdiği facianın gerçekleştiği iş yerinin sicili bu!

Bu noktada usulsüz olarak gerçekleşen ruhsat işlemlerinin altında imzası bulunan yerel ve merkezi iktidarlar belli. Usulsüzlüklere yapımıyla birlikte başlayan ve neredeyse 30 yıla yaklaşan Grand Otel’in süreçteki kamu görevlilerinin maddi veya manevi gerçekleştirdikleri istismarların ne şekilde yaptıkları ve ne kadarı gün ışığına çıkarılabilir? Turizm iş kolu en örgütsüz, esnek ve kuralsız iş kolu 1 milyon 400 bin işçinin sadece yüzde 5’i sendikalı olarak çalışıyor. En az toplu sözleşme yapılan iş kolu. Orman yangınlarından sonra da akbaba gibi üşüşen rantiyeci inşaat baronlarının, turizm sektörünün elebaşı turizm bakanı ile bu katliam arasındaki bağı çözen ancak yine işçilerin iş yerlerindeki sendikal ve politik örgütlülüğü olabilir.

Deniz İpek’in yazısı