Demokrasi Zirvesi: Biden, Erdoğan’ı davetli listesine almamış

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası sırasındaki önemli vaatlerinden ‘Demokrasi Zirvesi’ni düzenlemeye hazırlanıyor. Türkiye davetli listesinde yer almadı.

100’den fazla ülkenin davet edileceği türünün ilk örneği zirve dünya genelindeki demokrasiden uzaklaşmanın ve insan haklarıyla özgürlüklerin aşınmasının durdurulmasına katkıda bulunmak için yapılacak.

Reuters’a konuşan ABD’li hükümet yetkilileri, aralıkta yapılacak etkinliğin demokrasi konusundaki uzun bir tartışmanın sadece ‘başlangıcı’ olacağını belirterek, katılımcı ülkelerin gelecek yıl yapılması planlanan bir sonraki zirveye katılabilmesi için vadettikleri reformları yerine getirmesi gerekeceğini ifade etti.

9-10 Aralık’ta düzenlenecek Demokrasi Zirvesi, Biden’ın şubatta duyurduğu vaadi konusunda sınav niteliği taşıyacak. Biden, kendi yönetimi sırasında Çin ve Rusya’nın öncülüğündeki otoriter güçleri sindirmek için ABD’nin küresel liderliğe geri döneceğini iddia etmişti.

Politico’nun yayınladığı ve konuya yakın bir kaynağın doğruladığı geçici katılımcı listesinde Fransa ve İsveç gibi yerleşik demokrasiye sahip ülkelerin yanında aktivistlere göre demokrasisi tehlikede olan Filipinler ve Polonya gibi ülkeler de var. ABD’nin Asya’daki müttefikleri Japonya ve Güney Kore listede yer bulurken, Tayland ve Vietnam listede yer almadı.

Ortadoğu’dan etkinliğe davet edilen ülke sayısı ise sınırlı olacak. İsrail ve Irak bölgedeki davetli birkaç ülke arasında yer alırken, ABD’nin müttefiki Mısır ve NATO üyesi Türkiye listede yer almadı.