Demiryol-İş Sendikası'ndan Metro İstanbul'da grev kararı

Demiryol-İş Sendikası üyeleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalması nedeniyle Esenler’deki Metro İstanbul Genel Müdürlüğü’nün önünde toplanarak grev kararı alındığını duyurdu.

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DHA‘nın haberine göre Metro İstanbul ve Demiryol-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri’nde uyuşmazlık üzerine, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu’nca arabulucu atandı.

Belirlenen arabuluculuk süresinde sözleşmenin imzalanmaması üzerine işçiler grev kararı aldı.

Grev kararını okuduktan sonra binanın camına asıldı.

Demiryol-İş İstanbul Şube Başkanı Resul Aktaş, grev gerekçesini şöyle açıkladı:

“14 Kasım tarihinde yetki belgesi alarak başladığımız 18’inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri, 60 günlük yasal süresi ve 20 günlük arabuluculuk sürecinin sona ermesiyle birlikte sonuçsuz kalmıştır. Anlaşma sağlanmadığı için arabulucu uyuşmazlık tutanağı Demiryol-İş Sendikası Genel merkezimize ulaşmış ve 6356 sayılı yasa gereği grev sürecimiz resmen başlamıştır.”

Demiryol-İş İstanbul Şube Sekreteri Hüseyin Akçakoca’ysa grevin uygulanacağı gün ve saatin ayrıca ilan edileceğini belirtti.