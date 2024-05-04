Demirtaş’a ‘hedef gösterme’ davasında beraat

Dönemin Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı hedef gösterdiği hapis cezasına çarptırılan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında beraat kararı verildi.

Fotoğraf: Selahattin Demirtaş/Twitter

Demirtaş, 7 Ocak 2020’deki savunmasında Yüksel Kocaman’ı eleştirmişti. Başsavcının kendisine kumpas kurduğunu belirten Demirtaş “Hukuk önünde hesap verecek” demişti.

Demirtaş’a bu nedenle açılan davada iki yıl altı ay hapis cezası verilmişti. DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre istinaf söz konusu cezayı kaldırdı.

Demirtaş’ın beraatine hükmeden İstinaf mahkemesi, Kocaman hakkında kullandığı ‘hukuk önünde hesap verecek’ sözünün savunma hakkı kapsamında olduğunu vurguladı.