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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş, Macaristan’daki seçimi yorumladı: Orada HDP yok


HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, aşırı sağcı Viktor Orban’ın koltuğunu koruduğu Macaristan seçimleriyle ilgili ”Herkesin atladığı ya da görmek istemediği şu ki, Macaristan’da HDP yok” dedi.

Macaristan’daki genel seçimi halihazırda hükümette yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazanmış ve altı muhalefet partisi beklenenin altında oy almıştı.


Seçim, altı partinin ortak çalışmalar yaptığı Türkiye’deki politik durumla da kıyaslanmıştı. Edirne’de tutuklu bulunan Demirtaş, bu yorumlarla ilgili şunları söyledi: ”Birçok kişi Macaristan seçimlerini yorumladı, tamamı da eksik yorumladı. Herkesin atladığı ya da görmek istemediği şu ki, Macaristan’da HDP yok”.

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