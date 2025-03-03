Demet Erciyes: Çocuklarda teknoloji bağımlılığı giderek büyüyen bir sorun haline gelmeye başladı

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Çocuklarda teknoloji bağımlılığı giderek büyüyen önemli bir sorun haline gelmeye başladı. Bu sorun geçenlerde ulusal ve uluslararası uzmanların katıldığı ‘Bağımlılık ve İyileşme’ başlıklı sempozyumda detaylı bir şekilde ele alındı. Sempozyumun bilimsel kurul başkanlığını yürüten ve Türkiye’nin bu konuda önde gelen uzmanlarından Prof. Dr. Kültegin Ögel’in görüşlerini sizinle de paylaşmak istiyorum.

…- Çocuklar ve gençler, sınırlarını bilmeyen yetişkinlerdir. Sınırları öğretmek, ebeveynlerin işi. Bu nedenle doğru kural koymak ve koyulan kurallara uymayı sağlamak, ebeveynlerin bitmeyen görevlerinden birisi.

– Bu konuda karşılaştığım en büyük sorun, ebeveynlerin kural koyamamasıdır. Örneğin, çocuklar okulda cep telefonu ile ilgili kurallara uyarken, evde uymamaktadır. Burada sorun çocukta değil, ebeveyndedir. “Ama kural koyamıyorum” diyen ebeveyne yanıtım; “O zaman kural koymayı öğrenmelisiniz” olmaktadır.

– En önemli kurallardan birisi, akşam yatmadan bir saat önce telefonların kapatılmasıdır. Çünkü cep telefonlarından yayılan mavi ışığın beynin uyku merkezini bozduğu artık biliniyor.

Demet Erciyes’in yazısı