Gözaltına alınan demans hastası Kürt siyasetçi Aysel Tuğluk serbest bırakıldı.

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Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) X hesabından yaptığı açıklamayla, Tuğluk’un evine giden polisler tarafından 2012 tarihli bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını duyurmuştu:

“Aysel Tuğluk, evine giden polisler tarafından 2012 tarihli bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış olup Çağlayan adliyesine götürülmektedir. Demans hastası olması sebebiyle hakkında infaz erteleme kararı verilen Aysel Tuğluk’a karşı yargı tacizi devam ediyor!”

AA, Tuğluk’un Hakkari 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinin, hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan ifadesinin alınmasına yönelik çıkardığı yakalama kararı dolayısıyla İstanbul’daki evinde gözaltına alındı.

İfadesi alınan Tuğluk serbest bırakıldı.

Kobani davasından yargılanan Tuğluk hakkındaki 10 yıllık hapis cezasının infazı, Kocaeli Başsavcılığı’nca sağlık nedeniyle bir yıl süreyle geri bırakılmıştı.

Tuğluk, altı yıldır tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nden 27 Ekim’de tahliye edilmişti.