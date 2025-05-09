DEM Parti: Pervin Buldan kaza geçirdi, suikast değil

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan’ın İtalya’nın başkenti Roma’da trafik kazası geçirdiğini doğruladı ve ekledi: “Suikast girişimi olarak değerlendirilmedi.”

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DEM Parti dün ölümünden bir ay önce Sırrı Süreyya Önder’in aracında ‘sol arka lastiği patlatabilecek’ bir düzenek bulunduğunu duyurmuştu. Açıklamaya göre durum resmi makamlara bildirilmiş ama net bir dönüş alınamamıştı.

Sosyal medyada Buldan’ın da Roma’da bir trafik kazası geçirdiği iddia ediliyordu.

DEM Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Doğan iddiayı doğruladı ve şu bilgiyi verdi: “Aracı kullanan arkadaşımızın yanlışlıkla ters yöne gitmesi sonucu gerçekleşmiş, neredeyse maddi hasarın bile olmadığı bir trafik kazası.”

Doğan şöyle konuştu:

* İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan’la ilgili İtalya’da Roma’da kaza geçirdiğine haberler var. Evet, bir trafik kazası olduğu doğru. Ancak bu trafik kazası herhangi bir suikast girişimi olarak değerlendirilmedi.

* Araçta DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da vardı. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlışlıkla ters yöne gitmesi sonucu gerçekleşmiş, neredeyse maddi hasarın bile olmadığı bir trafik kazası. Bundan başka bir şey çıkartmak doğru değil. Nitekim aynı gün plandıkları programa katıldılar.



