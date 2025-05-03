DEM Parti paylaştı: Abdullah Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

DEM Parti, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Sırrı Süreyya Önder için yazdığı taziye mesajını paylaştı.

Fotoğraf: DEM Parti

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder, 15 Nisan’da saat 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alınmıştı. Ameliyat 12 saate yakın sürdü, 16 Nisan’da yoğun bakıma alınmıştı. Hastane 20 Nisan’da kalbin sağ tarafının tekrar kasılmaya başladığı duyurulmuştu. Doktorlar, 28 Nisan’da da nörolojik tablonun bozulduğunu, Önder’in hayati tehlikesinin arttığını duyurmuştu.

Önder bugün saat 16:10’da hayatını kaybetti.

DEM Parti’nin aktardığı Öcalan’ın mesajı şöyle:

“Sevgili Sırrı Süreyya Önder’in vefatıyla kalbimize derin bir hüzün çöktü. Çok değerli bir insan, halkların gerçek bir evladıydı. Anadolu ve Türkmen geleneği büyük bir evladını yitirdi, coğrafyamızın bütün toplulukları ve halklarımız büyük bir yoldaşını kaybetti. Onun anısına büyük bir saygı duyuyorum. 27 Şubat’ta, son görüşmemizde yapacağımız çağrıya eklediğimiz son cümleyi elleriyle not almıştı ve bizzat okumak istemişti. Barış içinde bir arada yaşamak adına unutulmaz bir çalışkanlığı ve emekçiliği vardı. Yaşanan tüm olumsuzlukları olumluya çevirmek gibi ustaca bir hünere sahipti. Gerçek bir barış kimliği ve barış kültürüydü.

Barışın ve barış sürecinin hepimize kazandıracağını çok iyi biliyordu ve bu onun büyük özlemiydi. Bu umut asla yarım bırakılamaz. Hepimiz için mühim olan, bu ruhu barışa taşımak ve Sırrı Süreyya Önder’in adıyla taçlandırmaktır.

Bir kez daha anısına sonsuz bağlılığımı ifade ediyor; değerli ailesine, dostlarına, sevenlerine ve tüm halklarımıza başsağlığı diliyorum.

Hepimizin başı sağ olsun.”