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Yaramazlara biraz batar!

DEM Parti: İmralı heyetine Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değil

DEM Parti, “İmralı heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir” dedi.

DEM Parti İstanbul milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Önder, 15 Nisan’da kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılıp ameliyat edilmişti.


Kalbinin sağ tarafının iyi çalışmadığı açıklanan Önder yoğun bakıma alınmıştı.

Parti Önder’in artık İmralı heyetinde yer almayacağı iddiaları hakkında X’ten bir açıklama yayınladı:

“İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz.

Bu konuda partimiz, kamuoyu çok büyük bir hassasiyet gösterirken, ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler de yayılmaktadır. Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir.

Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in sağlığına kavuşmasıdır. Ayrıca adalet bakanı ile görüşme, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık sorunu ve Pervin Buldan’ın da hastane yoğunluğu sebebiyle Grup Başkanvekillerimiz tarafından yapılacaktır.”

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