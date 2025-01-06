Dem Parti heyetiyle CHP yarın Meclis’te görüşecek

PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşme sonrası DEM Parti ve CHP heyetleri yarın Meclis’te buluşacak.

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Öcalan’la görüşen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve görevden alınarak kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, siyasi partilerle görüşmelerine bugün başladı.

Heyet bugün AKP, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’yle görüşmüştü.

Anka‘nın aktardığına göre CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın açıklamasında, ‘DEM Parti heyeti ile CHP heyeti görüşecek mi?’ sorusunu yanıtladı.

Yücel şunları söyledi: “CHP heyetini, yarın DEM Parti heyeti ziyaret edecektir. CHP heyetine Genel Başkanımız Özgür Özel başkanlık edecek ona Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik edecek.”

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de Meclis’te Öcalan’a şu çağrıyı yapmıştı: “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse ‘umut hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Açıklama sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Öcalan’la görüşmek için başvuruda bulunmuş, 28 Aralık’ta Buldan ve Önder, Öcalan’la görüşmüştü.

DEM Parti görüşme sonrası Öcalan’ın “Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım” mesajını paylaşılmıştı.

Bahçeli’yse mesajı şöyle değerlendirmişti: “Demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur.

Sırayı sözden eylem safhasına geçiş almalı, nihayetinde müspet ve müşahhas sonuçların kademe kademe sahnelenmesi gecikmeksizin ifa ve ilan edilmelidir.”

Bunların ardından Dem Parti heyetinin partilerle görüşeceği bildirilmişti.