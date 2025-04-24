DEM Parti heyeti, bakanla 'Öcalan'ın çalışma koşulları'nı görüşmüş

DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la görüştü.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’e göre ‘görüşmenin en önemli başlığı PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çalışma koşulları‘ydı: “Bazı gelişmeler olacak.”

Fotoğraf: X / DEM Parti

DEM Parti heyetinde Koçyiğit, DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Yardımcısı Öztürk Türkdoğan yer aldı.

Adalet Bakanlığı’ndaki görüşme yaklaşık iki saat sürdü.

Görüşme sonrası konuşan Koçyiğit konu başlıklarını açıkladı ve “Taleplerimizi dikkatle not ettiler, ortak belirlemelerimiz var. Bu konuda çalışacaklarını ilettiler, ihtiyaç olduğunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak amacıyla sözleştik” dedi.

‘Öcalan’ın çalışma koşulları’

Koçyiğit’in açıklaması şöyle:

* Adalet bakanıyla 1 Ekim’den başlayan tartışmalar vesilesiyle, bunun sürece katkılarını, yasal düzenlemeleri geniş zeminde konuşma fırsatı bulduk.

* Öncelikli konuşma başlığımızın İmralı’da bulunan, 27 Şubat çağrısıyla da Türkiye’deki yeni bir dönemin kapısını aralayan, Kürt sorununun demokratik çözümünde yeni bir eşik atlamamızı sağlayan sayın Öcalan’ın çalışma ve sağlık koşullarının olduğunu ifade etmek isterim. Sayın bakana tecrit koşullarında Öcalan’ın katkı sunamayacağını, sürecin ilerletilmesinin sayın Öcalan’ın koşullarının en önemli başlık olduğunu, bu koşullarının amasız düzeltilmesi gerektiğini kendilerine ifade ettik. Bu konuda sanırım önümüzde dönemdeki bazı gelişmeler görme şansımız da olacak.

Hasta mahpuslar

* Tabii Türkiye’deki adalet sistemiyle ilgili de çok geniş sorunlar var. En önemli başlık da hasta mahpuslardı. Bu konuda hızla düzenleme yapılmasını, adli tıp raporu verenlerin salıverilmesi görüşümüzü ve taleplerimizi ilettik.

İnfaz düzenlemesi

* Yine kamuoyunda Covid yasası olarak bilinen ve cezaevinde şartlı salıverilme koşullarını düzenleyen ama örgütlü suçları istisna tutan bir infaz düzenlemesi var. Örgütlü suçların istisna tutan meselenin kaldırılmasını, eşitlikçi bir yaklaşımın gözetilmesi gerektiğini ifade ettik.

Örgüte üye olmamakla örgüt adına suç işleme suçlaması

* Yine infaz paketinde ‘örgüte üye olmamakla örgüt adına suç işleme’ suçlaması vardı. Anayasa Mahkemesi iptal etmişti ama Meclis’ten olduğu gibi geçmişti. AYM kararın uygun düzenleme beklentimizi ifade ettik.

Mahpusların tahliyesi ve disiplin cezaları

* Cezalarını yatmış mahpusların keyfe keder gerekçelerle idare gözlem kurulların cezaevlerinde tutulması ve kurulun kararların objektif olması gerektiğini ifade ettik. Kurulun demokratikleşmesi ve gelecek ilk yasa paketinde düzenleme yapılması gerektiğini ifade ettik.

* Mahpuslara koşullarının düzeltilmesi amacıyla yaptığı eylemlere disiplin cezalarını kabul edilemez olduğunu ifade ettik ve bu kapsamda tartışma yürüttük. Bu fırsatı verdiği için bakana ve ekibine teşekkür ediyoruz.

* Taleplerimizi dikkatle not ettiler, ortak belirlemelerimiz var. Bu konuda çalışacaklarını ilettiler, ihtiyaç olduğunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak amacıyla sözleştik.



