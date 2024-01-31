DEM Parti: Başak Demirtaş aday adayımızdır

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Başak Demirtaş’ın açıklamasının resmi başvuru niteliğinde olduğunu belirterek “Başak Demirtaş DEM Parti’nin aday adayıdır” dedi.

Başak Demirtaş. (Arşiv)

Yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini açıklayan DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı aday göstermeyi planladığı iddia edilmişti.

Demirtaş da partiden kendisine henüz teklif gelmediğini ama gelirse düşüneceğini söylemişti: “Halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz.”

Açıklaması resmi başvuru niteliğinde

Koçyiğit, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Demirtaş’ın İBB için adaylık açıklamasının parti için resmi başvuru niteliğinde olduğunu söyledi: “Başak Demirtaş DEM Parti’nin aday adayıdır. Başak Hanım en güçlü adaylarımızdan biridir. Mayıs kampanyamızı da birlikte yürüttüğümüz yol arkadaşımızdır.”

Koçyiğit, aday çıkartacakları illere ilişkin komisyonun çalışmalara devam ettiğini, 3 Şubat’ta Merkez Yürütme Kurulu’nun toplantısının ardından en geç 5 Şubat’ta adayları duyuracaklarını kaydetti.