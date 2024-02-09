DEM Parti adaylarını açıkladı: İstanbul’da Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni

DEM Parti eş belediye başkanı adaylarını açıkladı. Parti, İstanbul’da eski Meclis grup başkan vekili Meral Danış Beştaş ve eski milletvekili Murat Çepni’yi aday gösterdi.
DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, düzenlediği basın toplantısıyla partinin belediye başkanı adaylarını açıkladı.
NTV’nin derlemesine göre DEM Parti’nin eş başkan adayları şöyle:
- İstanbul: Meral Danış Beştaş – Murat Çepni
- Diyarbakır: Ayşe Serra Bucak Küçük – Doğan Hatun
- Mardin: Devrim Demir – Ahmet Türk
- Van: Neslihan Şedal – Abdullah Zeydan
- Bursa: Kasım Yıldırım – Bilmez Erboğa
- Antalya: Kemal Bülbül – Nesibe Bahadır
- Eskişehir: Gamze Toprak – Suat Başaraner
- Denizli: Cevahir Kayar – Hanifi Yıldırım
- Sakarya: Engin Güleser – Emine Melis Tantan
- Konya: Gülbahar Gündüz – Bülent Kılıç
- Samsun: İnci Aydın – Hasan İlten
- Ordu: Zeynep Toptaş Yılmaz – Necmettin Durmuş
- Trabzon: Leyla Üzüm – Samedin Gündoğan
- Kayseri: Remziye Erener – İhsan Sarıyar
- Kahramanmaraş: Fatma Şıkyürek – Ali Ardıç
- Malatya: Sevim Şimşek Bayram – Abdulvahap Ekim
- Ağrı: Hazal Aras – Memet Akkuş
- Batman: Gülüstan Sönük – Mehdi Öztüzün
- Bitlis: Sümeye Kızıltepe – Enver Barin
- Hakkari: Viyan Tekce – Mehmet Sıddık Akış
- Iğdır: Nejla Kum – Mehmet Nuri Güneş
- Kars: Arzu Savaş Derman – Kenan Karahancı
- Siirt: Safiye Alağaş – Mehmet Kaysi
- Bolu: Birsen Baş – Veli Saçılık
- Yalova: Songül Hacıoğlu Dağ – Cengiz Topbaşlı
- Çanakkale: Canan Aytaç – Çetin Avcı
- Sivas: Semiha Şahin – Cemal Pir
- Erzincan: Elmast Tolmaç – Birhat Onuk
- Uşak: Azize Karadağ – Ahmet Ak
- Artvin: Fatma Biçer – Levent Serhan
- Edirne: Aylin Hacaloğlu – Mevlüt Aykoç
- Giresun: Feride Kızgit – Ümit Bozan
- Kırıkkale: Şehmiran Güneş – Razi Taşkın
- Kırklareli: Arzu Fırat – Adnan Aydın
- Kırşehir: Kadriye Turan – Cemil Akkaş
- Yozgat: Merve Eylül Bütün – Bager Aşkın
- Zonguldak: Çağla Özgençtürk – İbrahim Nebioğlu
- Tokat: Dilber Demir – Reşat Yıldız
- Sinop: Filiz Yalçın – Erol Aydemir
- Rize: Nurettin Aydın – Semanur Akar
- Niğde: Başak Caner Aktaş – Hacı Zırığ
- Nevşehir: Helin Elif Geyik – Erdem Eren Bektaş
- Kütahya: Sibel Temel – Hakan Etemoğlu
- Kastamonu: Hatice Uçar – Yakup Akyol
- Gümüşhane: Gülşen Işık – Abdulsamed Gültekin
- Çankırı: Azize Akoğlu – Veysel Yıldırım
- Burdur: Fatma Arslan – Tamer Kaş
- Bayburt: Tülay Kılınç – Recep Özmen
- Bartın: Leyla Danış – Kemal Eroğlu
- Bilecik: Züleyha Çengel – Ömer Ege
- Karabük: Emine Kaya – Adnan Aksu
- Isparta: Meral Karakuş – Nizam Aktepe
- Afyonkarahisar: Zehra Yalçın – Sezer Erikli
- Amasya: Güvercin Ünaldı – Reşit Güneç
- Düzce: Ayfer Fatma Çelik – Zabit Vurdu
- Aksaray: Hanife Gedik Başer – Azad Demirağ