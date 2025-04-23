DEM Parti: Adalet Bakanlığı'yla ertelenen görüşmemiz yarın

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve DEM Parti İmralı Heyeti yarın saat 10:30’da bir araya gelecek.
Tunç ve İmralı heyetinin 18 Nisan’da yapacağı görüşme DEM Parti İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle ertelenmişti.
DEM Parti’nin görüşmeye ilişkin açıklaması şöyle:
“Adalet Bakanlığı’yla daha önce ertelenen görüşmemiz yarın (24 Nisan Perşembe) saat 10:30’da bakanlıkta gerçekleşecektir. Heyetimizde, grup başkan vekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve hukuk ve insan hakları komisyonundan sorumlu eş genel başkan yardımcımız Öztürk Türkdoğan yer alacaktır.”
Habertürk de adalet bakanı ve İmralı heyetinin yarın görüşeceğini duyurdu.