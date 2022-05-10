Davutoğlu: Seçim ortamını bozacak bir iklim oluşturulmaya çalışılıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Seçim ortamını bozacak, yabancı, göçmen karşıtlığı üzerinden de tahrik edilen bir iklim oluşturulmaya çalışılıyor” dedi.

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Davutoğlu, bir dizi programlara katılmak için geldiği Mersin’de partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Bina önünde partililere hitap eden Davutoğlu, hiç kimseyi dışlamayacaklarını belirterek, “Biz geleceğiz. Memlekette hukuku hakim kılacağız. Kimse adaletsizlik korkusuyla hakime, yargıya gitmekten korkmayacak. Bizimle birlikte adalet, barış ve kardeşlik gelecek” dedi.

Davutoğlu, daha sonra partisinin il başkanlığında basına kapalı görüşme yaptı.

Buradaki programının ardından Davutoğlu, burada düzenlendiği basın toplantısında, Mersin ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

‘Bu ay ilk defa altılı masa dört alt komisyonla toplanacak’

Değerlendirme sonunda bir kişinin “Altılı masaya bu ay siz ev sahipliği yapacaksınız? Toplum olarak umutlanmalı mıyız?” sorusu üzerine Davutoğlu, altılı masanın son 70 yıllık demokrasi tarihinin en önemli gelişmelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Son dönemde farklı konularda gerilimlerin yaşandığını aktaran Davutoğlu, şunları söyledi: “Sosyal patlamalara sebebiyet verecek bir iklim oluşturulmaya çalışılıyor. Seçim ortamını bozacak, yabancı, göçmen karşıtlığı üzerinden de tahrik edilen bir iklim oluşturulmaya çalışılıyor. Bu ay ilk defa altılı masa dört alt komisyonla toplanacak. Birisi seçim güvenliği. İlk toplantısını bayramdan önce yapmıştı. Bugünlerde ikinci toplantısını yapacak.

İkincisi bu altılı masanın temel ilke ve hedeflerini ortaya koyan bir metin çalışması yürütüyoruz, siyasi koordinasyon kurulu şeklinde, partiler arası siyasi koordinasyonu sağlayan bir çalışma grubu oluştu. Orada temel ilkeler ve hedefler çalışılıyor. Üçüncüsü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden Parlamenter sisteme geçiş esnasında nasıl bir anayasal mevzuat değişikliği yapmak gerekiyor diye. Bu konuda çalışacak anayasal ve yasal mevzuat değişikliği, bir çalışma grubu daha kuruldu. O da bu hafta içinde tekrar toplanacak. Dördüncüsü de geçen ay ki toplantıda ele aldığımız Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, stratejik planlama kurulu, ekonomik ve sosyal konsey gibi ekonomik yapıların yeniden rehabilite edilmesi açısından kurumsal rehabilitasyon, ekonomik kurumların rehabilitasyonu bağlamında bir dördüncü masa daha oluşturuldu.”