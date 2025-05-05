Davutoğlu: Özellikle biz ayrıldıktan sonra AKP'de hiç yolsuzluk olmadı mı?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu “Özellikle bizler ayrıldıktan sonra AK Parti’de hiç yolsuzluk olmadı mı?” dedi.

Fotoğraf: Ahmet Davutoğlu / X

Haberler.com’un programına katılan Davutoğlu, İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasıyla ilgili özetle şunları söyledi:

* Siyasi ahlak söz konusuysa ben kişinin kimliğine bakmam. Bir yanlışlık varsa, yolsuzluk varsa, kamu malına tasallut varsa, haksız zenginleşme varsa, kim yaparsa yapsın onun karşısına çıkarım.

* Şimdi de iki taraf açısından da ağır sorumluluk var. Sayın (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ın geçen gün ifadelerini dinledim. “Kamu malına zarar verenlerden hesap soracağız” diyor, altına imza atarım. Peki ama, 23 yıllık iktidar dönemi, özellikle de son dokuz yılda bizler ayrıldıktan sonra AK Parti’de hiç yolsuzluk olmadı mı? Hükümet bakanları hiç bu işi yapmadı mı? AK Parti belediyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, pirüpak mı?

* Peki ne yaptınız orada? AK Parti içinde temizleme, partiyi arındırma anlamındaki soruşturmalar benim dönemimde yapıldı. Ondan sonra da hiç yapılmadı.