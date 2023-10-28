Darphane’den 100’üncü yıla özel para: ‘Türkiye Yüzyılı’, TOGG, Çanakkale Köprüsü

Darphane, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel hatıra parası bastırdı. Parada AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ sloganı kullanıldı, ‘icraat’larina yer verildi.

Darphanenin açıklamasına göre parada şunlar yer alıyor:

“Ön yüzünde sırasıyla dairesel olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından bu güne kadar görev yapan 12 cumhurbaşkanının rölyefleriyle birlikte ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı’ ve ‘Türkiye Yüzyılı’ logoları. Paranın diğer yüzünde fon olarak geometrik dokuyla çalışılmış Atatürk rölyefi. Ön planda tekrarlı şekilde ‘100’ sayıları ve ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı’ logosu.

Savunma sanayinin ülkeye kattığı ‘Hürkuş’ ve ‘Hürjet’, ulaştırmada ‘Yüksek Hızlı Tren’, ‘TOGG’ ve ‘1915 Çanakkale Köprüsü’, İslamiyet’in simgesi ‘Çamlıca Camii’, geçmişten günümüzdeki tarımsal yeniliklerimizi anlatan ‘traktör kullanan Atatürk’ ve günümüz modern tarımını anlatan ‘biçer döver’, Cumhuriyet devrimleriyle kadınlara tanınan ‘seçme ve seçilme hakkı’ ve ‘kadınların spordaki başarısı’, Cumhuriyet’in kuruluşunda rol alan ‘Türk milleti’ ve cumhuriyetin ve demokrasinin savunulmasına sembol olmuş ‘Bayrak tutan Türk Milletimiz’in olduğu rölyef, bilim insanlarından ‘Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’ ve ‘Prof. Dr. Aziz Sancar’ rölyefleri. Kırmızı mineyle çalışılmış ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı’ logosu.”

Basılan hatıra paralar 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren Darphane’nin e-mağaza sitesinden ya da Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Beşiktaş mağazasından temin edilebilir.