Darısı İstanbul’un başına: Betonsuzlaştırma hareketi yayılıyor

Şimdilerde dünyada doğal meydanlar ‘in’, beton meydanlar ‘out’.

Görseller: BBC

İklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede, beton ve asfalt gibi geçirimsiz yüzeylerin kaldırılması artık bir zorunluluk. Dünya genelinde birçok şehir bu yöntemi benimseyerek hem çevresel sürdürülebilirliği hem de kent yaşamının kalitesini artırma yolunda önemli adımlar atıyor. Bu çalışmalar, daha yeşil ve yaşanabilir şehirler yaratma amacını güçlendiriyor ve bu süreçte yerel toplulukların desteği büyük bir önem taşıyor…

Birçok şehir, küresel ısınmayla başa çıkmak ve doğal yaşam alanlarını genişletmek amacıyla beton ve asfalt gibi geçirimsiz yüzeyleri toprak ve bitkilerle donatıyor. Bu, şehirleri sadece estetik olarak güzelleştirmiyor, aynı zamanda ekolojik olarak da daha yaşanabilir hale getiriyor.

Portland, Oregon merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Depave (Betonsuzlaştırma), bu hareketin öncülerinden. Şehirde bir kilisenin beton kaplı zemininden 1670 metrekarelik bir alan gönüllülerle birlikte kaldırılarak altındaki toprak yeniden doğal yaşamın bir parçası haline getirildi.

Benzeri projeler, şiddetli yağmur zamanlarında su baskınlarını azaltıyor, şehirlerin ‘süngerimsi’ yapısını artırıyor ve yaban hayatının şehirlerde yaşamasına olanak sağlıyor.

Ağaç dikimi ise sıcak hava dalgalarında gölge sağlayarak insanları koruyor ve aynı zamanda ruh sağlığını iyileştiriyor. Bu tür çabalar, şehir yaşamını sürdürülebilir bir şekilde iyileştiriyor.

Ontario, Kanada’daki Green Venture ise Depave’den ilham alarak benzer bir yol izliyor. Hamilton şehrinin köhne bir bölgesinde yerli ağaçlarla dolu minyatür bahçeler kurularak çevre güzelleştirilmiş. Bu, aşırı hava olaylarının artmasıyla mücadelede önemli bir araç.

Belçika’nın Leuven şehri de benzer adımlar atıyor. 6 bin 800 metrekarelik bir alan betondan arındırılarak yağmur suyunun toprağa karışmasını sağlayacak biçimde düzenlendi. Bu çalışmalar, aşırı yağmur olaylarına karşı altyapıyı güçlendiriyor ve kentleri daha dayanıklı hale getiriyor.

Darısı başta İstanbul, bizim şehirlerimizin başına.