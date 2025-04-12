Danla Bilic'i darbeden Berk Çetin tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’e yumruk atan eski sevgilisi Berk Çetin tutuklandı.

Fotoğraf: Instagram/AA

‘Danla Bilic’ takma adını kullanan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe (30), İstanbul Göktürk’te bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darbedildi iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Şikayetin ardından Berk Çetin Denizli’de yakalandı.

Anka‘nın haberine göre şüpheli Çetin, Emniyetteki ifadesinde, hakkında çok sayıda asılsız şikayette bulunulduğunu belirterek, Bilic’in restoranda olduğundan haberi olmadığını ve gördüğündeyse selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye getirilen Çetin, sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.