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Yaramazlara biraz batar!

Danıştay, Emniyet’in ses ve görüntü kaydı yasağını iptal etti

Danıştay, halkın cep telefonuyla video çekmesini engelleyen emniyet genelgesini iptal etti.

Fotoğraf: Reuters

Emniyet Genel Müdürlüğü, Nisan 2021’de eylemlerde cep telefonuyla ses ve görüntü alan kişilerin engelleneceğini ve haklarında yasal işlem yapılacağını belirten bir genelge yayınlamıştı.


Bu adım polislerin orantısız şiddet görüntülerinin artması üzerine gelmişti.

Gazetecilik örgütlerinin karşı çıktığı düzenleme sonrası birçok gazeteci haber takibi sırasında gözaltına alınmıştı.

Danıştay 10’uncu söz konusu genelgenin iptaline karar verdi.

Diyarbakır Barosu’nun paylaştığı kararda iptal şu gerekçelere dayandırıldı:

“Anayasamızın ‘Temel Haklar ve Ödevler’ başlıklı ikinci kısmında düzenlenen haberleşme hürriyetiyle basın hürriyetinin, temel hak ve hürriyet kapsamında olduğunda, dolayısıyla anılan haklara yönelik getirilecek sınırlamaların kanunla yapılması gerektiğinde kuşku bulunmamaktadır.”

Danıştay daha önce de genelgenin durdurulmasına karar vermişti.

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