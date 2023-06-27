Danışmanlık şirketi KPMG’de işten çıkarma dalgası

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri şirketi KPMG’nin ABD’deki çalışanlarının yüzde 5’inin işine son vereceği belirtildi.

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Britanya merkezli Financial Times gazetesinin aktardığına göre, şirketin bu yılki ikinci tur işten çıkarmalarını yapacağı belirtildi.

Şirketin personeline gönderdiği e-postada ‘ekonomik ters rüzgarların’ ek kesintilere yol açtığı dile getirilirken, şubattaki yüzde 2’lik işten çıkarmanın danışmanlık birimiyle sınırlı olduğu ancak şu anki işten çıkarmaların denetim dahil tüm alanları etkileyeceği vurgulandı.

Haberde, bu kesintilerden KPMG’nin ABD’deki 39 bin kişilik iş gücünden yaklaşık 1950’sinin etkileneceğine işaret edilerek “Fırsat yelpazemiz güçlü olsa ve pazarda kazanmaya devam etsek de işimize veya firmamıza özgü olmayan ekonomik ters rüzgarlar yaşıyoruz” dendi.

ABD’de danışmanlık firmaları, birkaç yıl süren aşırı işe alımlardan sonra bu yıl personel sayılarında kesintiye gitmişti. Ernst&Young personelinin yüzde 5’ini işten çıkarırken Deloitte de çalışanlarının yüzde 1,5’inin işine son vermişti. McKinsey’se 45 bin kişilik iş gücünün iki binini işten çıkarmıştı.