Damla Doğan Tuncel: Yeni düzen hepimizi 'Bir gün tehlike olabilir' gerekçesiyle susturulabilecek birer hedefe dönüştürmesin…

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Irak’ta önce “Silah var” dediler, sonra “Pardon, yokmuş” dediler. Ama o ‘pardon’ milyonları geri getirmedi. Şimdi de İran vuruluyor. Henüz yapılmamış bir bombanın bahanesiyle, belki de çoktan planlanmış bir savaşın düğmesine basılıyor. Önleyici saldırılar, savaşın adını değiştiriyor ama sonucunu değil.

Henüz olmayanlar gerekçe gösterilerek, geri dönülmez çizgiler aşılıyor. Küresel aktörler “Bir gün yapabilir” diyerek bugünü şekillendiriyor. Halbuki önlemek başka şeydir, yok etmek başka. Önleyici irade, giderek denetlenemez bir güce dönüşüyor.

İşte asıl soru şu: Bugün komutanlar, bilim insanları hedef alınıyor. Yarın kim olacak? Hangi akademisyen, hangi gazeteci, hangi şehir ‘önleyici gerekçeyle’ vurulacak? ‘Önleyici irade’ adı altında kurulan bu yeni düzen, sonunda hepimizi “Bir gün tehlike olabilir” gerekçesiyle susturulabilecek birer hedefe dönüştürmesin…

Damla Doğan Tuncel’in yazısı