Damla Doğan Tuncel: Son 48 saatte yaşadıklarımızdan potpori…

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Son 48 saatte yaşadıklarımızdan potpori… Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu savunan avukat Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Avukat avukata ihtiyaç duydu. İmamoğlu, yani müvekkil “Avukatımı serbest bırakın” diye mesaj paylaştı, isyan etti.

‘Pikaçu’ sokaklarda biber gazından kaçtı. Ajanlıkla suçlandı. ‘Dış minnaklar’ tarafından sahaya sürüldüğü iddia edildi. Ona destek için penguen, kurbağa, tavşan ve Noel Baba Alaçatı gişelerden yola çıktı.

CHP, İmamoğlu cezalarına tepki göstermek için RTÜK önünde eylem yapmak istedi.

Polis CHP’nin otobüsünü kaçırdı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır “İnsan otobüs çalar mı?” diye feryat etti.

Yeni rektör atamasına birkaç ay kalmışken, Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyum’ diye tepki gösterilen rektörü Naci İnci 4,5 yıl sonra şahane bir fikir buldu. Emri verdi. Kendisine sırt dönülerek eylem yapılan alana hayvan gübresi döktürdü. Akademisyenlere “İsterseniz alana girebilirsiniz” izni verildi.

İzahı olmayan olayların mizahı oluyor. Hem de distopik mizahı…

Damla Doğan Tuncel’in yazısı