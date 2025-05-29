Damla Doğan Tuncel: Küçük yatırımcı yem oluyor, hem de göz göre göre…

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Yeni güne, yine yeni bir “Borsada manipülasyon soruşturması”na uyandık dün.

Sadece 1 hafta içinde ikinci operasyonun düğmesine basıldı.

800 milyon liralık dev bir haksız kazançtan, “vurgun”dan söz ediliyor.

Anlaşılan o ki “küçük” yatırımcı “büyük”lerin avı haline gelmiş.

TÜİK’in makyajlı verileriyle alım gücü erirken, kriptodan borsaya, bahis sitelerinden fonlara kadar herkes “kurtuluş yolu” arıyor.

Ama bu yeni oyun alanlarında da adalet yok.

Küçük yatırımcı yem oluyor, hem de göz göre göre…

Damla Doğan Tuncel’in yazısı