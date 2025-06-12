Damla Doğan Tuncel: Halk ne yaparlarsa yapsınlar iradesine sahip çıkıyor

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1. Halk ne yaparlarsa yapsınlar iradesine sahip çıkıyor

Sandıkla gelenin görevden alındığı, seçilmişlerin tutuklandığı, kazananlara kayyum atandığı bir dönemdeyiz. Halk iradesiyle değil, başsavcılık kararlarıyla koltuğa oturanların sayısı her geçen gün artıyor. Gaziosmanpaşa bunun son örneği oldu. Ama bu cenazedeki kalabalık sadece bir yas değil, aynı zamanda bir irade beyanıydı. Millet sevdiğine, seçtiğine nasıl sahip çıktığını, çıkabileceğini gösterdi.

2. Toplum samimiyeti özlemiş

Ne çok beklemişiz içten konuşanı, gerçekten dinleyeni… Ferdi Zeyrek’in “gösterişsiz” hali, siyasette samimiyetin en güçlü bağ olduğunu yeniden hatırlattı hepimize. Oyla değil, güvenle kurulan ilişkinin kıymetini gösterdi. Sandıkta kazanmak kadar sokakta sevilmek de önemliymiş.

Damla Doğan Tuncel’in yazısı