Damla Doğan Tuncel: Beş yıl sonra MHP yine ters köşe yaptı

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Siyaset MHP’nin başlattığı ‘Askıda 9 Gülek Buğday’ kampanyasını konuşuyor. Askıya çıkan dokuz gülek yani 288 kilogramlık buğday, 2020’deki ‘Askıda Ekmek’ kampanyasını akıllara getirdi.

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Beş yıl sonra MHP yine ters köşe yaptı. MHP’nin resmi hesabından yapılan paylaşımda özetle çiftçilerin sorunlarını gidermek tarım politikaları yürüten kurum ve kuruluşların sorumluluğu; dar gelirli, sabit gelirli, asgari ücretli ve emeklilerin beslenmesine katkı sağlamak da çiftçinin sorumluluğu denildi. Çiftçiden dertleri varsa bu kurumlarla çözmeleri ama askıya dokuz gülek yani 288 kilogram buğday koymaları istendi. Sabır söylemi bir adım öteye taşındı bu kampanya ile.

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Yarın AKP’de Büyük Kongre var. 17 bakanlı kabinede 2-3 kişi dışında kongrenin ismi gibi büyük bir değişiklik bekleniyor. Hatta bazı bakanlıkların ikiye ayrılabileceği, bakan sayısının artabileceği yönünde de kulisler var. Tam da kabinede köklü bir değişiklik beklenirken başlatılan bu kampanya ve açıklamadaki “Çiftçilerimizin (…) bazı sıkıntılar yaşandığı bilinmektedir” gibi ifadelerle acaba hedef tarım bakanı ve Tarım Bakanlığı koltuğu olabilir mi sorusu da gündeme geliyor.

Tarım Bakanlığı’nın hızla sosyal medyadan çiftçiyi ne kadar desteklediklerine dair paylaşım yapmış olması da bu iddiayı doğrular nitelikte. Zamanlama manidar.

Damla Doğan Tuncel’in yazısı