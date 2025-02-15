Damla Doğan Tuncel: Açılan soruşturmalarda 'teşebbüs' ifadesini daha çok duyar olduk

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Bir süredir açılan soruşturmalarda ‘teşebbüs’ ifadesini daha çok duyar olduk. Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs… Bunlar son birkaç haftada açılan soruşturmaların ve tutuklamaların sebepleri arasında…

Bir suçu işlemenize gerek yok. Aklınızdan geçtiğine inanılması ceza almanız için yeterli. ‘Teşebbüs’ kelimesi ‘kalkışma’ ile eş anlamlı kullanılıyor adeta. Yapılan araştırmalarda adalete güvenin azaldığı görülürken, birçok araştırma hukukun üstünlüğü konusunda Türkiye’yi sınıfta bırakırken, yargı görünmez bir koruma kalkanına alındı iktidar tarafından. Eleştirmek, beğenmemek, tepki göstermek yasaklanmış durumda.

Bakan Tunç “Türkiye eski Türkiye değildir” demişti açıklamasının devamında. Dünyanın en büyük adalet saraylarını inşa eden ‘Yeni Türkiye’de yargıya dokunan yanıyor. Aman dikkat!

Damla Doğan Tuncel’in yazısı