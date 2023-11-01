Borusan sunar: ‘Cumhuriyetin Yüzü’ Galataport’ta

Borusan Kocabıyık Vakfı, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını 1922-1942 yıllarına odaklanan ‘Cumhuriyetin Yüzü’ sergisiyle kutluyor. Sergi 3 Mart 2024’e kadar Galataport O2 Blok’ta görülebilecek.

Erken Cumhuriyet Dönemi’nin plastik sanatlar, müzik, edebiyat, grafik ve mimari tasarım, sahne sanatları, müzecilik, arkeoloji, sinema gibi kültürel disiplinlere bakışını kapsamlı bir içerikle günümüze taşıyan sergide, Kurtuluş Savaşı’ndan başlayarak sanatsal yaratının esin kaynağı olan ‘kuruluş, kurtuluş’ temalarına da özel vurgu yapılıyor.

Borusan Contemporary’nin katkılarıyla hayata geçirilen sergi, milli mücadele ve sonrasını kapsayan çeyrek asırlık dönemdeki çok boyutlu toplumsal dönüşümü, sanat ürünlerinin yanı sıra akademik sanat tarihi disiplini kapsamında ele alırken; dönemin estetik anlayışını sosyal yaşamdaki izleriyle aktarıyor.

Belgesel de gösterilecek

Gündelik hayattaki kültürel kodların, dönemsel karşılıklarını zengin bir içerik ve deneyimle keşfetmelerine olanak sağlayan serginin küratörü İzzeddin Çalışlar. Prof. Dr. Haluk Oral’ın proje danışmanı olduğu sergi kapsamında, yönetmenliğini Selçuk Metin’in yaptığı bir belgesel film de izlenebilecek.

Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, serginin yeni nesillere ilham vermesini diledi: “Sergiyi, ‘Bu memlekete gönül borcum var, hayatım boyunca bunu ödemek için çalıştım’ anlayışını benimseyen babam, Kurucu ve Onursal Başkanımız merhum Asım Kocabıyık’ın emaneti, kurumsal değerlerimiz ve Borusan Kocabıyık Vakfı’nın toplumsal katkı alanlarını yansıtacak şekilde oluşturduk. Yeni nesillere ilham vereceğini umuyoruz”

500’ü aşkın orijinal ve dijital eser, belge ve efemeranın yer aldığı sergi, 3 Mart 2024’e kadar pazartesi günleri hariç 11:00 ile 20:00 saatleri arasında Galataport İstanbul O2 Blok’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.