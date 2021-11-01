Cumhurbaşkanlığından ‘helal muayene’ hedefi

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye’nin helal ürün pazarından daha fazla pay alması için çabaların artırılmasını hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı‘nda duyurulan kalkınma planına göre, ödemeler dengesinde kademeli ve kalıcı iyileşmenin sağlanması için yeni stratejiler belirlendi.

Bu doğrultuda, helal muayene ve helal turizm gibi yeni helal akreditasyon programları oluşturulacak.

Cumhurbaşkanlığı programının ‘Politika ve Tedbirler’ bölümünde “Helal Akreditasyon Kurumu’nun kurumsal kapasitesi güçlendirilecek ve faaliyet hacmi ve çeşidi artırılacaktır” dendi.

Bu konuda sorumlu birimler şöyle sıralandı: Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu ve TSE.

Yürütülecek faaliyetler ve projelerse dört maddede şöyle aktarıldı: