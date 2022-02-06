‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla İstanbul’da bir gözaltı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Covid-19’a yakalanmasının ardından bazı sosyal medya paylaşımlarına başlatılan soruşturmada bir kişi gözaltına alındı.

Erdoğan, dün kendisinin ve eşinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Bu gelişmeyle ilgili paylaşım yapan bazı sosyal medya kullanıcılarına ‘cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

AA’nın haberine göre İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen’ Pınar Ö.’nün yakalanması için çalışma yürüttü.

Adresi belirlenen Pınar Ö., İstanbul başsavcılığı basın suçları soruşturma bürosunun talimatıyla Bağcılar ilçesinde gözaltına alındı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen kadın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.