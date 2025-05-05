Cumhurbaşkanı yardımcısı: Amacımız ekonomimizi istikrar içinde büyütmek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, nisan enflasyon verilerine ilişkin “Amacımız ekonomimizi istikrar içinde büyütmek, toplumsal refah seviyemizi kalıcı şekilde yükseltmektir” dedi.

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Türkiye İstatistik Kurumu’na göre (TÜİK) nisanda enflasyon aylık yüzde 3 arttı, yıllıksa yüzde 37,86’ya düştü.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’sa aylık enflasyonu yüzde 4,46, 12 aylık enflasyonu yüzde 73,88 olarak hesaplamıştı.

Yılmaz X’te enflasyon verilerini özetle şöyle değerlendirdi:

* Tüketici enflasyonu nisan ayında yıllık yüzde 37,9 seviyesine gerileyerek, dezenflasyonun başladığı 2024 haziranından bu yana 37,6 puan ile kesintisiz düşüşünü sürdürmektedir. Nisanda gıda grubunda işlenmemiş gıda fiyat artışlarında belirgin düşüş görülürken, kira enflasyonu oranında gerileme yılın başından bu yana devam etmektedir.

Grafik: Cevdet Yılmaz / X

* Yurt içi üretici fiyatları nisanda yüzde 2,8 oranında artmış, yıllık enflasyon 2024 haziranından bu yana 35,2 puan düşerek yüzde 22,5 olarak gerçekleşmiştir. Üretici enflasyonunda gözlenen görece düşük seyir, tüketici fiyatlarını da olumlu yönde etkilemektedir.

* Güçlü koordinasyonla hayata geçirdiğimiz program ile enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Belirsizliklerin artış gösterdiği küresel ortamda, siyasi istikrar ve öngörülebilirlik ile göreli performansımızı yükselteceğiz.

* Amacımız ekonomimizi istikrar içinde büyütmek, toplumsal refah seviyemizi kalıcı şekilde yükseltmektir.