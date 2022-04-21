Cumhurbaşkanı kararı: Yabancıya  gayrimenkul satışına devlet desteği 

Gayrimenkulleri yurt dışına pazarlayan emlakçıları devlet destekleyecek.

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2018’de alınan bir kararla yabancılara vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti. Değişiklikle birlikte Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısındaki değer kaybı, yabancıların ev alımında rekorlar getirmişti.

Türkiye’de yabancılara martta satılan konut satış adedi, yıllık bazda yüzde 31 arttı. Bu durumun kiralar ve ev fiyatlar üzerinde de baskı oluşturması üzerine iktidar Türk vatandaşlığına başvuru şartında alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltileceği açıklamıştı.

Uzmanlar Türkiye’de kira ve konut satış fiyatlarının son dönemde görülmemiş hızla artmasının bir nedeninin de yabancılara konut satışı olduğunu söylüyor.

Türkiye genelinde satılık konutta metrekare fiyatı bir yılda yüzde 134,3 artışla 8 bin 656 lira oldu. Bu oran büyükşehirlerde yüzde 170’e kadar çıkıyor.

Ancak satışlardaki ‘teşvik’ devam ediyor.

Resmi Gazete’de hizmet ihracatlarının desteklenmesine dair bir cumhurbaşkanı kararı yayımlandı.

Bu kararın üçüncü bölümü yurt dışına gayrimenkul pazarlayan emlakçılara verilecek desteklere ayrıldı.

Destekler şöyle: